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В Приморском крае прошло учение с десантно-штурмовыми подразделениями разведки ВВО
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В Приморском крае прошло учение с десантно-штурмовыми подразделениями разведки ВВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На активном этапе ТСУ разведчики выполнили десантирование с вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ с высоты около 2 тысяч метров на новейших парашютных системах «Арбалет-2» на ограниченную площадку приземления.
В Приморском крае впервые состоялось тактико-специальное учение (ТСУ) с десантно-штурмовыми подразделениями разведки Восточного военного округа.
На активном этапе ТСУ разведчики выполнили десантирование с вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ с высоты около 2 тысяч метров на новейших парашютных системах «Арбалет-2» на ограниченную площадку приземления.
На одном из полигонов округа в Приморье военнослужащие вышли в район ведения разведки, отработали организацию засад и уничтожение командного пункта условного противника.
Кроме того, в рамках ТСУ военнослужащие десантно-штурмовых подразделений разведки выполнили еще ряд специальных задач.
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