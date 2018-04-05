В Приморском крае прошло учение с десантно-штурмовыми подразделениями разведки ВВО

На активном этапе ТСУ разведчики выполнили десантирование с вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ с высоты около 2 тысяч метров на новейших парашютных системах «Арбалет-2» на ограниченную площадку приземления.

Приморском крае впервые состоялось тактико-специальное учение (ТСУ) с десантно-штурмовыми подразделениями разведки Восточного военного округа.

На активном этапе ТСУ разведчики выполнили десантирование с вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ с высоты около 2 тысяч метров на новейших парашютных системах «Арбалет-2» на ограниченную площадку приземления.

На одном из полигонов округа в Приморье военнослужащие вышли в район ведения разведки, отработали организацию засад и уничтожение командного пункта условного противника.

Кроме того, в рамках ТСУ военнослужащие десантно-штурмовых подразделений разведки выполнили еще ряд специальных задач.