В Южной Осетии две тысячи российских военных выполнили боевые стрельбы

"В учебных мероприятиях были задействованы более 2 тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники", — сказал он.

Военные провели боевые стрельбы из вооружения танков Т72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7 и стрелкового оружия.

Для создания реальной боевой обстановки были задействованы более 200 различных статических и динамических мишеней. Новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования оснащены компьютерами и радиопередающими устройствами, что позволяет руководителю занятий при проведении стрельб в режиме реального времени давать указания обучаемому по корректированию стрельбы.

Особое внимание в ходе занятий уделялось отработке ведения боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации и поддержания взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из вооружения боевых машин, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.