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В Южной Осетии две тысячи российских военных выполнили боевые стрельбы
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В Южной Осетии две тысячи российских военных выполнили боевые стрельбы 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости. Мотострелковые, танковые, артиллерийские и специальные подразделения российской военной базы Южного военного округа провели занятия по огневой подготовке на общевойсковом полигоне «Дзарцеми» в Южной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"В учебных мероприятиях были задействованы более 2 тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники", — сказал он.
Военные провели боевые стрельбы из вооружения танков Т72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7 и стрелкового оружия.
Для создания реальной боевой обстановки были задействованы более 200 различных статических и динамических мишеней. Новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования оснащены компьютерами и радиопередающими устройствами, что позволяет руководителю занятий при проведении стрельб в режиме реального времени давать указания обучаемому по корректированию стрельбы.
Особое внимание в ходе занятий уделялось отработке ведения боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации и поддержания взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из вооружения боевых машин, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.
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