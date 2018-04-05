Танкисты из Осетии победили на соревнованиях Южного военного округа 

Танковый экипаж Северной Осетии завоевал первое место в отборочном этапе состязаний по «Танковому биатлону», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ЮВО.
Соревнования прошли под Волгоградом на полигоне Прудбой. В них приняли участие более 60 военнослужащих: танкистов, снайперов, мотострелков, экипажей БМП-2. На своей боевой технике военные преодолевали препятствия и состязались в меткости, поражая мишени на расстоянии от 900 до 2 200 метров.
Лучшие результаты показал танковый экипаж общевойскового объединения Северной Осетии. Танкисты из Армении завоевали второе место, а третье досталось 150-ой мотострелковой дивизии из Ростова-на-Дону.
В мае победители поедут на Всеармейские соревнования в Хабаровск, чтобы отстаивать честь родного округа. Готовиться к состязаниям танкисты будут на всё том же полигоне Прудбой в Волгоградской области.