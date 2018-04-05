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Артиллеристы и летчики ЮВО приняли участие в масштабной тренировке
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Артиллеристы и летчики ЮВО приняли участие в масштабной тренировке 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Артиллеристы и летчики Южного военного округа (ЮВО), а также моряки Черноморского флота и Каспийской флотилии приняли участие в тренировке разведывательно-огневых подразделений в ходе «Единого дня огня». Об этом журналистам рассказали в пресс-службе округа.
"Поражение целей условного противника помимо авиации ЮВО, кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии осуществлялось огневыми средствами и зенитными ракетными комплексами объединения ВВС и ПВО округа, а также подразделениями ракетных войск и артиллерии соединений и воинских частей", — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, было задействовано более 20 самолетов и вертолетов, в том числе оперативно-тактической и армейской авиации, применялись десятки беспилотных летательных аппаратов. От них в группу командования поступала вся информация о разведанных целях и результатах их поражения.
"В практических мероприятиях боевой подготовки была задействована различная военная техника, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо», «Град» и «Ураган», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Хоста», «Мста-С» и «Акация», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», танки Т-90 и Т-72Б3, боевые машины пехоты и бронетранспортеры, а также новейшие бронированные машины «Тайфун» и «Рысь», — добавили в округе.
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