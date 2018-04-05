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МИД РФ обвинил Вашингтон в создании «плацдарма силы» в Прибалтике
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МИД РФ обвинил Вашингтон в создании «плацдарма силы» в Прибалтике 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Усилия США и НАТО в оказании военной помощи странам Балтии говорит о том, что Вашингтон планирует создать в этом регионе плацдарм для проецирования силы, заявили в МИД РФ.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали военную помощь со стороны США и стран НАТО в адрес государств Прибалтики. Об этом сообщает РИА Новости.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что увеличение контингента войск в Прибалтике и Польше, равно как и снабжение этих стран оружием, ослабляют ситуацию с безопасностью в Европе.
В МИД РФ также отметил, что усилия Вашингтона и НАТО в сфере военной помощи странам Балтии говорят о том, что США намерены создать в этом регионе плацдарм, откуда будут «проецировать силу». Об этом же говорит давление на союзников с целью заставить их увеличить военные бюджеты.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО развернули в Прибалтике и Польше большой контингент войск со всеми видами вооружений. Глава оборонного ведомства России подчеркнул, что количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер.
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