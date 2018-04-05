МИД РФ обвинил Вашингтон в создании «плацдарма силы» в Прибалтике

Усилия США НАТО в оказании военной помощи странам Балтии говорит о том, что Вашингтон планирует создать в этом регионе плацдарм для проецирования силы, заявили в МИД РФ

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали военную помощь со стороны США и стран НАТО в адрес государств Прибалтики. Об этом сообщает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что увеличение контингента войск в Прибалтике и Польше , равно как и снабжение этих стран оружием, ослабляют ситуацию с безопасностью в Европе.

В МИД РФ также отметил, что усилия Вашингтона и НАТО в сфере военной помощи странам Балтии говорят о том, что США намерены создать в этом регионе плацдарм, откуда будут «проецировать силу». Об этом же говорит давление на союзников с целью заставить их увеличить военные бюджеты.