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Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли в Истре
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Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли в Истре 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковной Истре в деревне Житянино обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Четвертого марта 2018 года в 17:41 от диспетчера ЕДДС городского округа Истра в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 1 километр», — говорится в сообщении.
Была подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпасов в Военный комиссариат Московской области, в четверг работы запланированы министерством обороны России.
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