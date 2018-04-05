Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли в Истре 

В подмосковной Истре в деревне Житянино обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Четвертого марта 2018 года в 17:41 от диспетчера ЕДДС городского округа Истра в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 1 километр», — говорится в сообщении.
Была подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпасов в Военный комиссариат Московской области, в четверг работы запланированы министерством обороны России.