Пресс-служба Восточного военного округа приглашает представителей СМИ для освещения окружного этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

8 апреля 2018 года на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа «Сергеевский», дислоцированном в Приморском крае, состоится торжественная церемония открытия окружного этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

В мероприятии примут участие представители командования Восточного военного округа, администрации Приморского края, общественных организаций, русской православной церкви.

Для гостей будет развернута выставочная интерактивная экспозиция современного вооружения и техники.

Сразу после завершения официальной части церемонии открытия первые экипажи вступят в борьбу в одной из самых зрелищных дисциплин — «Индивидуальной гонке».

Пресс-служба Восточного военного округа приглашает представителей СМИ для участия в освещении мероприятия.

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