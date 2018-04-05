Пресс-служба Восточного военного округа приглашает представителей СМИ для освещения окружного этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» 

В мероприятии примут участие представители командования Восточного военного округа, администрации Приморского края, общественных организаций, русской православной церкви.
8 апреля 2018 года на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа «Сергеевский», дислоцированном в Приморском крае, состоится торжественная церемония открытия окружного этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
В мероприятии примут участие представители командования Восточного военного округа, администрации Приморского края, общественных организаций, русской православной церкви.
Для гостей будет развернута выставочная интерактивная экспозиция современного вооружения и техники.
Сразу после завершения официальной части церемонии открытия первые экипажи вступят в борьбу в одной из самых зрелищных дисциплин — «Индивидуальной гонке».
Пресс-служба Восточного военного округа приглашает представителей СМИ для участия в освещении мероприятия.
Для аккредитации необходимо отправить данные на адрес электронной почты ps-vvo5@mil.ru.
Контактное лицо: начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по Приморскому региону капитан 2 ранга Николай Воскресенский (тел. : 8-914-796-01-19)