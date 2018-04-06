В МЧС рассказали, как спасали людей из торгового центра Барнаула

Так, по легенде, во время сеанса в фойе кинотеатра произошло возгорание. Сработала пожарная сигнализация, и персонал после эвакуации посетителей начал тушить возгорания средствами пожаротушения.

Но не все посетители смогли покинуть помещения. Четверых пострадавших нашли в залах кинотеатра. Еще четверо не успели вовремя спуститься на первый этаж, их эвакуировали с крыши.

Во вовремя учений пожарные использовали генератор дыма и световые приборы, чтобы условия максимально были приближены к реальности. Как отмечают в МЧС, подобные масштабные учения пройдут только в двух торговых центрах, в остальных для проведения мероприятий будут привлекать лишь одно подразделение.

«Данные учения проведены внезапно. В первую очередь такие учения проводятся для персонала торговых центров и их посетителей», — отметил заместитель начальника 1 отряда федеральной противопожарной службы Алексей Кудрявцев

В рамках учений спасатели проверили степень подготовки персонала в случае ЧС, изучили пути эвакуации, планировку здания, исправность пожарной сигнализации и пожарных гидрантов.

Справка:

В учениях привлекали 12 единиц пожарной и спецтехники и 38 человек.