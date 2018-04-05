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В Омске начнут испытывать двигатели для российских беспилотников
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В Омске начнут испытывать двигатели для российских беспилотников 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.
В Омском моторостроительном конструкторском бюро создадут новый испытательный комплекс для малоразмерных двигателей для беспилотников. Проект запустят в 2018 году, комплекс планируют ввести в эксплуатацию к 2020 году.
«На базе комплекса планируется создать два основных испытательных стенда, как для серийных изделий, так и для новых разработок, а также порядка 10 технологических боксов. Планируем здесь оборудовать зал подготовки двигателей к испытаниям, оснащенный адаптированным для стенда переходным устройством, что значительно сократит время монтажа двигателя на испытательный стенд. Стенды будут оборудованы специальной системой наддува воздуха для имитации полетных условий. Здесь будет установлено современное оборудование, измерительные системы по последнему слову техники. Появится возможность отслеживать параметры в режиме реального времени», — рассказывает главный инженер АО «ОМКБ» Николай Маруга.
Отметим, что сейчас бюро ищет проектантадля испытательного комплекса.
Напомним, что двигатели малоразмерные газотурбинные двигатели разрабатывают и производят в Рыбинске и Омске.
АиФ-Омск: последние новости
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