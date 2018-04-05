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МЧС организует учения по тушению пожаров для сотрудников ТЦ
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МЧС организует учения по тушению пожаров для сотрудников ТЦ 

Авторадио 40 минут назад
МЧС проведет учения для сотрудников торговых центров и мест скопления людей, в ходе которых отработают действия на случай пожара. Такое поручение министерству дала правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, пишут «Известия». В ходе тактико-строевых занятий сотрудникам торговых центров и развлекательных учреждений объяснят, как пользоваться огнетушителями, противопожарным полотном и что необходимо делать в условиях задымления. Обучение персонала будут проводить департамент готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС и департамент надзорной деятельности и профилактической работы.
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