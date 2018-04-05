Американцы назвали «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории

Авторитетное американское издание о международных отношениях The National Interest опубликовало своеобразный рейтинг худших авианосцев в мировой истории военного флота, присудив в нем первое место «Адмиралу Кузнецову».

По мнению заокеанских экспертов, созданный в годы перестройки и дикого капитализма «новой России » авианосец скверно собран, а также требует больших затрат на ремонт и обслуживание. При этом единственная военная операция, в которой «Адмирал Кузнецов» принял участие более, чем за 20 лет службы — в Сирии , причем «с большой помпой». Главный же его недостаток кроется в слишком короткой взлетно-посадочной полосе. В США надеются, что у России просто не хватит денег эффективно решить эту проблему.

Справедливости ради, издание отмечает, что «Адмирал» вовсе не был вершиной советской конструкторской мысли и создавался скорее как опытный образец для отработки технологий и последующей постройке более совершенного авианосца, однако крах СССР перечеркнул эти планы.

Другими неудачными авианосцами The National Interest назвал британский Eagle (спущен на воду в 1918 году), французский Bearn (1920 год), японский Kaga (1921 год) и американский Ranger (1934 год). Все они неважно показали себя в годы Второй мировой войны, а Eagle и вовсе был потоплен немецкой подлодкой за 4 минуты. Kaga, в свою очередь, пал жертвой американских моряков.