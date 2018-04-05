«Малка» громит позиции «противника»: яркие кадры учений в Амурской области

Маневры на полигоне «Трехречье» проходят в рамках тактических учений артиллеристов Восточного военного округа. В них принимают участие более тысячи человек.

На учениях в Амурской области самоходные пушки «Малка» громят позиции условного врага. Это самая мощная артиллерийская система в российском арсенале. Пара мощных залпов может остановить наступление агрессора, а его командный пункт разрушить до основания.

«Малка» — это модернизированный вариант знаменитой советской пушки «Пион». Уникальные орудия еще называют «ядерной артиллерией», ведь они могут стрелять специальными ядерными боеприпасами. Аналогов этой системе в мире нет.

Маневры на полигоне «Трехречье» проходят в рамках тактических учений артиллеристов Восточного военного округа. В них принимают участие более тысячи человек. Расчетам предстоит выполнить несколько десятков огневых задач.