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«Малка» громит позиции «противника»: яркие кадры учений в Амурской области
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«Малка» громит позиции «противника»: яркие кадры учений в Амурской области 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Маневры на полигоне «Трехречье» проходят в рамках тактических учений артиллеристов Восточного военного округа. В них принимают участие более тысячи человек.
На учениях в Амурской области самоходные пушки «Малка» громят позиции условного врага. Это самая мощная артиллерийская система в российском арсенале. Пара мощных залпов может остановить наступление агрессора, а его командный пункт разрушить до основания.
«Малка» — это модернизированный вариант знаменитой советской пушки «Пион». Уникальные орудия еще называют «ядерной артиллерией», ведь они могут стрелять специальными ядерными боеприпасами. Аналогов этой системе в мире нет.
Маневры на полигоне «Трехречье» проходят в рамках тактических учений артиллеристов Восточного военного округа. В них принимают участие более тысячи человек. Расчетам предстоит выполнить несколько десятков огневых задач.
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