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Численность экологического отряда ВВО для работ на острове Врангеля увеличили на 30%
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Численность экологического отряда ВВО для работ на острове Врангеля увеличили на 30% 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 5 апреля. Численность сводного экологического подразделения Восточного военного округа (ВВО), которое работает на острове Врангеля, увеличена на 30%; в 2018 году военные впервые будут очищать от мусора районы бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ВВО.
"В Восточном военном округе завершено формирование сводного экологического подразделения, которое в текущем году продолжит работы на острове Врангеля, помимо этого принято решение об увеличении штатной численности отряда на 30%. Специалисты сводного экологического подразделения приступят к выполнению задач в начале июня текущего года и завершат выполнение задач в конце октября", — говорится в сообщении.
Впервые экологический отряд ВВО будет работать в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный. Планируется собрать и вывезти судами сторонних организаций около 2,5 тыс. металлических бочек общей массой более 320 тонн. Кроме того, планируется спрессовать около 300 тонн пустых металлических бочек, которые будут вывезены в 2019 году, провести рекультивацию около пяти гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.
В работах будут использоваться бульдозер, краны грузоподъемностью 25 и 40 тонн, ломовозы с краном-манипулятором, самосвалы, гусеничные транспортеры, топливозаправщик для сбора топлива из бочкотары. Также на остров Врангеля доставят два новых пакетировочных пресса для прессования металла ПП-250.
За сезон 2017 года экологический взвод ВВО собрал на острове Врангеля 600 тонн металлолома, в том числе около девять тыс. старых бочек.
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