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В 2018 году в Тагильское ракетное соединение поступят новейшие комплекты разминирования для расчётов МДР «Листва»
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В 2018 году в Тагильское ракетное соединение поступят новейшие комплекты разминирования для расчётов МДР «Листва» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Данные комплекты включают в себя около 20 различных элементов, в том числе систему аудио-видеосвязи, систему охлаждения, средства защиты органов слуха, комплект индивидуальных и групповых средств, фонари и знаки обозначения прохода.
Расчёты МДР «Листва» Тагильского ракетного соединения в 2018 году будут оснащены новейшими комплектами разминирования ОВР-2-02. Костюмы обладают улучшенными защитными характеристиками по сравнению с предыдущими образцами, так как при их создании использовались особо прочные материалы.
Данные комплекты включают в себя около 20 различных элементов, в том числе систему аудио-видеосвязи, систему охлаждения, средства защиты органов слуха, комплект индивидуальных и групповых средств, фонари и знаки обозначения прохода.
Костюм укомплектован микрофоном, защитными наушниками, пластинами максимальной степени защиты от пуль и осколков. Удобная система креплений позволяет размещать нужные элементы экипировки по собственному усмотрению. Шлем предполагает установку защитного забрала или очков.
Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена.
Особое значение для РВСН имеет тот факт, что ОВР-2-02 сохраняет свои защитные свойства в диапазоне температур от –40 до +50 градусов, а также при воздействии дождя и мокрого снега.
Машина дистанционного разминирования «Листва» входит в состав подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». На бронеавтомобиле (МДР «Листва») установлен блок сверхвысокочастотного излучения. Мины и фугасы электроника «Листвы» способна обнаружить на дистанции до 100 метров.
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