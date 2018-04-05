Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел ряд встреч с руководством иностранных военных ведомств

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы российско-конголезкого военного и военно-технического сотрудничества.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел ряд встреч с руководством военных ведомств ряда стран в ходе VII Московской конференции по международной безопасности.

Так, «на полях» форума состоялась встреча Александра Фомина с министром обороны Республики Конго Шарлем Ришаром Монджо. Стороны с удовлетворением отметили стремление оборонных ведомств России и Конго к укреплению всесторонних связей. В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы российско-конголезкого военного и военно-технического сотрудничества.

Также генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с министром обороны Восточной Республики Уругвай Хорхе Менендесом.

В ходе встречи замминистра обороны РФ подчеркнул готовность оборонных ведомств России и Уругвая к углублению всесторонних связей. Министр обороны Уругвая в свою очередь подтвердил настрой

Монтевидео на развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Также Александр Фомин обсудил вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества с министром обороны и по делам ветеранов Республики