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Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел ряд встреч с руководством иностранных военных ведомств
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Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел ряд встреч с руководством иностранных военных ведомств 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы российско-конголезкого военного и военно-технического сотрудничества.
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел ряд встреч с руководством военных ведомств ряда стран в ходе VII Московской конференции по международной безопасности.
Так, «на полях» форума состоялась встреча Александра Фомина с министром обороны Республики Конго Шарлем Ришаром Монджо. Стороны с удовлетворением отметили стремление оборонных ведомств России и Конго к укреплению всесторонних связей. В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы российско-конголезкого военного и военно-технического сотрудничества.
Также генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с министром обороны Восточной Республики Уругвай Хорхе Менендесом.
В ходе встречи замминистра обороны РФ подчеркнул готовность оборонных ведомств России и Уругвая к углублению всесторонних связей. Министр обороны Уругвая в свою очередь подтвердил настрой
Монтевидео на развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.
Также Александр Фомин обсудил вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества с министром обороны и по делам ветеранов Республики
Мали Тиеном Кулибали. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности в Западной Африке и Сахаро-Сахельском регионе.
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