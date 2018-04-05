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Словакия купит у США истребители F-16
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Словакия купит у США истребители F-16 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
Словакия купит у США 14 истребителей F-16, двигатели к ним, 142 управляемые ракеты класса «воздух-воздух», 400 авиабомб МК-82, радары, системы радиоэлектронного подавления и другое оборудование.
Сделка оценивается в 2,91 миллиарда долларов. «Продажа этих вооружений поможет укрепить безопасность партнера по НАТО, который продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — говорится в заявлении, распространенном министерством обороны США.
В Пентагоне отметили, что данная сделка «не приведет к изменению военного баланса в регионе». ТАСС добавляет, что новые F-16 заменят истребители МиГ-29.
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