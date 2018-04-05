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Более ста человек тушат условный пожар в буфете стадиона «Фишт» в Сочи
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Более ста человек тушат условный пожар в буфете стадиона «Фишт» в Сочи 

РИА Новости 29 минут назад
СОЧИ, 5 апр — РИА Новости. Более 100 человек примут участие в комплексных учениях на стадионе «Фишт» в Сочи, во время которых пройдет эвакуация пострадавших при пожаре на вертолете и тушение возгорания, сообщает пресс-служба администрации города.
В масштабных учениях по тушению пожаров и ликвидации ЧС во время проведения международных спортивных мероприятий на стадионе «Фишт» примут участие пожарные, спасатели, медики, сотрудники полиции, Росгвардии, представители администрации города, а также специалисты других экстренных служб.
"Учения проводятся с целью отработки практических действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе медицинского, транспортного обеспечения, проведения эвакуационных мероприятий и действий персонала объекта в случае ЧС, а также с целью проверки организация системы управления и межведомственного взаимодействия при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации для обеспечения наиболее эффективного проведения аварийно-спасательных работ", — говорится в сообщении мэрии.
Как сообщает пресс-служба, по легенде учений на втором этаже стадиона произошло возгорание в буфете, при горении выделился густой черный дым, огонь распространился на общей площади 20 квадратных метров, произошло сильное задымление помещений и путей эвакуации.
"На месте условной ЧС проведут эвакуацию пострадавших в лечебно-профилактические учреждения Краснодарского края, в том числе с применением авиации — вертолета с медицинским модулем. Специалисты МЧС проведут разведку в зоне ЧС и отработают действия по тушению возгорания", — информирует муниципалитет.
Уточняется, что всего в учениях будут задействованы более 100 человек и 24 единицы техники.
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