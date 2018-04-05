На Украине началось серийное производство бронированных машин «Атлет» 

Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин «Атлет».
Об этом в Facebook заявил президент Украины Пётр Порошенко.
«Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность», — заявил он.
По его словам, «Атлеты» имеют значительный экспортный потенциал.
В феврале Порошенко заявил, что на Украине прошли успешные испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса C-125М «Печора».