На Украине началось серийное производство бронированных машин «Атлет»

Пётр Порошенко. Об этом в Facebook заявил президент Украины

«Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность», — заявил он.

По его словам, «Атлеты» имеют значительный экспортный потенциал.

В феврале Порошенко заявил, что на Украине прошли успешные испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса C-125М «Печора».