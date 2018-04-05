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Выпускник Военной академии тыла и транспорта 1977 года провел встречу с выпускным курсом Командного факультета ВА МТО
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Выпускник Военной академии тыла и транспорта 1977 года провел встречу с выпускным курсом Командного факультета ВА МТО 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе встречи генерал-лейтенант Виноградов рассказал офицерам о своем жизненном и служебном пути — от курсанта Вольского училища тыла до начальника кафедры тыла и технического обеспечения Военной академии Генерального штаба.
Сегодня ветеран военной службы, выпускник академии Тыла и Транспорта 1977 года генерал-лейтенант в отставке Владимир Виноградов встретился с выпускным курсом офицеров-слушателей Командного факультета (Тыла и ЖДВ) Военной академии материально-технического обеспечения.
В ходе встречи генерал-лейтенант Виноградов рассказал офицерам о своем жизненном и служебном пути — от курсанта Вольского училища тыла до начальника кафедры тыла и технического обеспечения Военной академии Генерального штаба.
Также, Владимир Валерьевич обсудил с будущими выпускниками академии вопросы взаимодействия армии и гражданского общества, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, престиж военной службы и образования, создание благоприятной обстановки в стране и мире.
Формат встречи позволил напрямую пообщаться с ветераном Вооруженных сил, практически каждый смог задать интересующий вопрос.
По завершению мероприятия командование факультета поблагодарило генерал-лейтенанта Виноградова вручив памятные подарки.
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