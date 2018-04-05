Выпускник Военной академии тыла и транспорта 1977 года провел встречу с выпускным курсом Командного факультета ВА МТО

В ходе встречи генерал-лейтенант Виноградов рассказал офицерам о своем жизненном и служебном пути — от курсанта Вольского училища тыла до начальника кафедры тыла и технического обеспечения Военной академии Генерального штаба

Сегодня ветеран военной службы, выпускник академии Тыла и Транспорта 1977 года генерал-лейтенант в отставке Владимир Виноградов встретился с выпускным курсом офицеров-слушателей Командного факультета (Тыла и ЖДВ) Военной академии материально-технического обеспечения.

В ходе встречи генерал-лейтенант Виноградов рассказал офицерам о своем жизненном и служебном пути — от курсанта Вольского училища тыла до начальника кафедры тыла и технического обеспечения Военной академии Генерального штаба.

Также, Владимир Валерьевич обсудил с будущими выпускниками академии вопросы взаимодействия армии и гражданского общества, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, престиж военной службы и образования, создание благоприятной обстановки в стране и мире.

Формат встречи позволил напрямую пообщаться с ветераном Вооруженных сил, практически каждый смог задать интересующий вопрос.

По завершению мероприятия командование факультета поблагодарило генерал-лейтенанта Виноградова вручив памятные подарки.