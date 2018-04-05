«Батоны» с «Калибрами» из России признали неэффективными против авианосцев США

Доктор военных наук, заместитель по информационной политике президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков полагает, что модернизация вооружений на российских подлодках проекта 949А «Антей» не приведет к значительному увеличению возможностей по разгрому авианосных сил противника. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».

По мнению Сивкова, «модернизация дала существенный прирост соответствия современным условиям боевого применения» главным образом «за счет универсализации ракетного вооружения, а также увеличения боекомплекта в три раза». «Однако при этом прирост эффективности главной задачи „Антея“ — разгром авианосных сил противника — оказался сравнительно скромным, непропорциональным увеличению числа ПКР (противокорабельных ракет — прим. »Ленты.ру» )», — отметил эксперт.

Столь небольшой прирост связан с тем, что ПКР «Оникс» имеет меньшую дальность стрельбы (по данным открытой печати), которая по этим показателям практически сравнялась с новейшими модификациями ракет малой дальности «Гарпун» и Х-35 с их максимальной дистанцией стрельбы 260–280 километров, считает Сивков.

«Очевидно, что для борьбы с авианосными соединениями это недопустимо мало. Кроме этого, существенно меньшая боевая часть «Оникса» требует примерно в полтора раза больше попаданий для поражения авианосца, что заметно снижает боевую эффективность модернизированного «Антея»», — заключает он.

С другой стороны, отмечает эксперт, «есть основания ожидать, что ракеты „Оникс“ для „основного заказчика“ имеют существенно большую дальность стрельбы, чем это декларируется».

Согласно заявленным планам Минобороны , российские атомные подлодки проекта 949А будут модернизированы до 949АМ с заменой основного ракетного комплекса «Гранит» на «Оникс» и «Калибр». Из-за специфической формы подлодки проекта 949А (их корпуса по бортам имели ангары для 12 ракет «Гранит») получили неформальное название «Батон».

Россией. В феврале 2018-го Сивков предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов, предназначенную для ликвидации астероидной угрозы, а также представил свое видение роли Украины в возможной войне США

В ноябре 2017-го он посоветовал России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия. Также, по мнению Сивкова, России следует создать сверхмощные боеголовки, способные «инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун».