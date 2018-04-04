Госдеп одобрил продажу Словакии 14 истребителей F-16 

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Россия и Мозамбик подписали соглашение об упрощенном заходе военных ВМФ

Шойгу: террористические угрозы из Сирии могут перенестись на остальной мир

Шойгу рассказал о программе по военной линии между Россией и Пакистаном