Роскосмос заказал эскизный проект на разработку сверхтяжелой ракеты за 1,6 млрд рублей

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Роскосмос заказал разработку эскиза сверхтяжелой ракеты стоимостью 1,6 млрд рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

"Роскосмосом заказана разработка эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Цена контракта 1 млрд 613 млн 188 тыс. 600 рублей", — отмечается в документе.

Разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, согласно размещенным данным, планируется закончить к 31 октября 2019 года.

Новая российская сверхтяжелая ракета-носитель должна будет способна выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Планируется, что строительство инфраструктуры для нее на космодроме Восточный начнется в 2026 году.

Ранее Роскосмос заявлял, что создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей. При этом в госкорпорации заявляли, что до 2030 года не видят необходимости торопиться с созданием сверхтяжелой ракеты, поскольку для нее нет полезных нагрузок.