Столтенберг: НАТО внимательно следит за учениями РФ на Балтике 

Военно-политический блок НАТО пристально следит за учениями России на Балтики. Об этом сообщает издание EUobserver.
"Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся в Канаде, заявил в среду, что альянс будет внимательно следить за продолжающимися военными учениями России в Балтийском море", — говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что «Россия в среду начала плановую подготовку своего Балтийского флота, базирующегося в Калининграде, что побудило Швецию предупредить гражданское морское движение о том, что зоны Балтийского моря будут временно опасны для судоходства, а Латвия закрывает для коммерческих полетов часть воздушного пространства».
Добавим, что ранее, как информировал Главный центр единой системы организации воздушного движения, что Военно-морской флот России с 4 по 6 апреля проведет тренировочные запуски ракет в южной части Балтийского моря.