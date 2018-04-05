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Столтенберг: НАТО внимательно следит за учениями РФ на Балтике
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Столтенберг: НАТО внимательно следит за учениями РФ на Балтике 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Военно-политический блок НАТО пристально следит за учениями России на Балтики. Об этом сообщает издание EUobserver​​​.
"Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся в Канаде, заявил в среду, что альянс будет внимательно следить за продолжающимися военными учениями России в Балтийском море", — говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что «Россия в среду начала плановую подготовку своего Балтийского флота, базирующегося в Калининграде, что побудило Швецию предупредить гражданское морское движение о том, что зоны Балтийского моря будут временно опасны для судоходства, а Латвия закрывает для коммерческих полетов часть воздушного пространства».
Добавим, что ранее, как информировал Главный центр единой системы организации воздушного движения, что Военно-морской флот России с 4 по 6 апреля проведет тренировочные запуски ракет в южной части Балтийского моря.
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