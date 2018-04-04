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НАТО повысит боеготовность своих сил в районе учений РФ на Балтике
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НАТО повысит боеготовность своих сил в районе учений РФ на Балтике 

ТАСС 34 минуты назад
ОТТАВА, 4 апреля. /ТАСС/. НАТО повысит боеготовность своих подразделений в районе Балтики, где Россия проводит учения. Об этом в среду заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Оттаве после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
"Любая страна, в том числе и Россия, имеет право проводить военные учения, — сказал он. — Мы, безусловно, будем за ними пристально следить, оставаться бдительными и, конечно, повысим боеготовность наших сил, особенно в Балтийском регионе, где у нас уже находятся боевые группы".
Главный центр единой системы организации воздушного движения России ранее информировал Агентство гражданской авиации Латвии, что российские морские силы в период с 4 по 6 апреля с 6:00 до 18:00 в воздушном пространстве над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море планируют провести тренировочные запуски ракет. В море для выполнения плановых учебно-боевых задач выйдут до 10 кораблей, представляющих основные ударные силы Балтийской военно-морской базы.
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