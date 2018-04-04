НАТО повысит боеготовность своих сил в районе учений РФ на Балтике

"Любая страна, в том числе и Россия, имеет право проводить военные учения, — сказал он. — Мы, безусловно, будем за ними пристально следить, оставаться бдительными и, конечно, повысим боеготовность наших сил, особенно в Балтийском регионе, где у нас уже находятся боевые группы".