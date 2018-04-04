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Сухопутные войска РФ получили более 10 тысяч образцов новейшего вооружения
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Сухопутные войска РФ получили более 10 тысяч образцов новейшего вооружения 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Министерства обороны России.
Как сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками России
генерал-полковник
Олег Салюков, поставки прошли в рамках государственной программы вооружения.
По словам Салюкова, благодаря новому вооружению и технике повысился уровень оснащенности современным вооружением в три раза по сравнению с 2012 годом, то есть почти до 45%.
Успешно зарекомендовал себя опыт закупки бригадных комплектов основного вооружения ракетных бригад «Искандер», бригадных и дивизионных комплектов комплексов ПВО (ЗРС  С-300В4, ЗРК  «Бук-МЗ»
и ЗРК  «Тор-М2» ), а также комплектных поставок батальонного звена другого вооружения
— Олег Салюков.
Он отметил, что в настоящее время в войска продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19 М²  «Мста-СМ», которые были полностью интегрированы в единую систему управления тактического звена. По словам Салюкова, также продолжаются поставки модернизированных ракетных систем залпового огня среднего калибра
«Торнадо-Г»
Ранее департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ заявил, что 19 марта начались первые в этом году совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии в Ульяновской области.
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