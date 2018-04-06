Ещё
Стали известны новинки вооружения для показа на параде Победы 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны новинки вооружения для показа на параде Победы 9 мая 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
На параде 9мая в Москве будут продемонстрированы несколько новинок отечественного вооружения. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, который возглавит командование парадом на Красной площади.
Зрители парада увидят боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищенные автомобили «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4, специальную бронированную машину ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009», бронированный корпусный автомобиль «Патруль». Всего будет задействовано свыше 120 единиц военной техники.
В этом году увеличено количество участников пешей части парада. В составе 33 расчетов пройдут 12,5 тысяч солдат, сержантов и офицеров.
В преддверии парада пройдет 12 тренировок в Алабине. 26 апреля, 3 мая и 6 мая пройдут репетиции на Красной площади.
В середине марта пресс-служба «Уралвагонзавода» опубликовала фотографии, на которых запечатлен процесс сборки боевых машин поддержки танков «Терминатор».
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США66
Найдены домашние животные Скрипалей15
ОЗХО провела инспекцию на территории России1
Небензя зачитал в ООН отрывок из «Алисы в стране чудес»10
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Видео
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение