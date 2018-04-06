Стали известны новинки вооружения для показа на параде Победы 9 мая

На параде 9мая в Москве будут продемонстрированы несколько новинок отечественного вооружения. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков , который возглавит командование парадом на Красной площади.

Зрители парада увидят боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищенные автомобили «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4, специальную бронированную машину ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009», бронированный корпусный автомобиль «Патруль». Всего будет задействовано свыше 120 единиц военной техники.

В этом году увеличено количество участников пешей части парада. В составе 33 расчетов пройдут 12,5 тысяч солдат, сержантов и офицеров.

В преддверии парада пройдет 12 тренировок в Алабине. 26 апреля, 3 мая и 6 мая пройдут репетиции на Красной площади.

В середине марта пресс-служба «Уралвагонзавода» опубликовала фотографии, на которых запечатлен процесс сборки боевых машин поддержки танков «Терминатор».

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