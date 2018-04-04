США и Южная Корея отменили крупные десантные учения

В связи с резким ухудшением погодных условий США Южная Корея отменили проведение крупных морских десантных учений, которые должны были пройти 5 апреля на восточном побережье Корейского полуострова. С 1 апреля в Корее стартовали американо-южнокорейские маневры Foal Eagle, которые были отложены из-за проведения в Южной Корее зимних Олимпийских игр.

4 апреля во второй половине дня совместное Командование войсками Республики Корея и США распространило заявление, в котором говорится, что запланированные на 5 апреля учения, в которых предусматривалась высадка морского десанта, отменены при причине резкого ухудшения погодных условий. При этом маневры сил ВВС и ВМС пройдут в плановом режиме.

Учения по высадке морского десанта обычно проходят в рамках операции «Двойной дракон» в ходе маневров Foal Eagle на одном из пляжей в районе города Пхохан, что на юго-востоке Корейского полуострова. Они предусматривают высадку морского десанта с кораблей прямо в море, который затем на плавающих боевых машинах пехоты добирается до берега и высаживается, создавая плацдарм. После этого при поддержке с воздуха и кораблей ВМС развивается наступление вглубь территории. В учениях обычно принимают участие подразделения морской пехоты США, Южной Кореи и ряда союзников. Эта операция является тренировкой высадки десанта и наступления в тылу Северной Кореи . По словам специалистов, бухта у Пхохана похожа на местность в районе северокорейского порта Вонсан. Эту десантную операцию южнокорейские власти обычно широко показывали СМИ, приглашая в том числе и иностранных журналистов.

Однако в этом году погода помешала проведению эффектных маневров. Впрочем, не исключено, что отмена обусловлена и политическими факторами. В последнее время межкорейские отношения резко улучшились. 27 апреля ожидается встреча лидеров Юга и Севера Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ына , а потому, возможно, Сеул нашел благовидный предлог, чтобы отказаться от наиболее провокационной части маневров. По крайней мере в этом году на высадку десанта СМИ не собирались приглашать.

В Командовании войсками США и Республики Корея не исключили, что десантная операция может пройти и позже, когда погода улучшится, но высока вероятность, что про высадку десанта просто «забудут». Учения «Двойной дракон» завершатся уже 8 апреля.