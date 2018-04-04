Самолет НАТО провел разведку у российских границ на Балтике

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS провел разведку у границ Калининградской области . Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Самолет вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии и кружил у южных границ Калининградской области около шести часов. Разведчик находился при этом в воздушном пространстве Польши

Также в среду разведывательный полет у границ России в районе Баренцева моря совершил самолет британских ВВС Sentinel R.1.

Не исключается, что полет натовского AWACS был связан с проходящими на Балтике учениями российского ВМФ.