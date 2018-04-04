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Самолет НАТО провел разведку у российских границ на Балтике
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Самолет НАТО провел разведку у российских границ на Балтике 

ТВ Центр 25 минут назад
Фото: ТВ Центр
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS провел разведку у границ Калининградской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.
Самолет вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии и кружил у южных границ Калининградской области около шести часов. Разведчик находился при этом в воздушном пространстве Польши.
Также в среду разведывательный полет у границ России в районе Баренцева моря совершил самолет британских ВВС Sentinel R.1.
Не исключается, что полет натовского AWACS был связан с проходящими на Балтике учениями российского ВМФ.
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