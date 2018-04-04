Военные ведомства России и Эфиопии подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил уверенность, что соглашение придаст дополнительный импульс развитию военного взаимодействия двух стран.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Эфиопии Сирай Фегет в рамках VII Московской конференции по международной безопасности подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Сергей Шойгу выразил уверенность, что соглашение придаст дополнительный импульс развитию военного взаимодействия между министерствами обороны двух стран и отметил, что в России высоко ценят сбалансированную и последовательную линию Эфиопии на международной арене, лидерство в Африканском союзе и субрегиональных структурах, вклад в миротворчество на континенте.

«Надеюсь, что самостоятельный внешнеполитический курс Аддис-Абебы способствует росту международного авторитета Эфиопии», — сказал глава российского военного ведомства.

По словам Сергея Шойгу, Российская Федерация дорожит давними отношениями с Эфиопией — одним из ключевых партнёров России в Африке.

«Между нашими странами поддерживается высокий уровень политического диалога на основе принципиальной близости подходов к актуальным проблемам современности. Убеждены, что это проверенное временем партнёрство будет и дальше укрепляться в интересах обеспечения мира и стабильности», — сказал Министр обороны России.

«В год 120-летия установления дипотношений между Россией и Эфиопией, — отметил Сергей Шойгу, — особо приятно отметить, что дружба и взаимная симпатия двух народов уходят корнями в глубь истории и не зависят от политической конъюнктуры».

Глава российского военного ведомства поблагодарил делегацию из Эфиопии за участие в VII Московской конференции по международной безопасности.

В свою очередь Сирай Фегет заявил, что Эфиопия рассчитывает, что сможет укрепить национальную безопасность за счёт обмена разведывательными данными с Вооруженными Силами Российской Федерации.

«Национальную безопасность нельзя пускать на самотёк. Мы должны работать над этим, мы должны заниматься этим. И я надеюсь, что с помощью опыта Вооружённых Сил Российской Федерации, в частности, в рамках обмена разведданными мы сможем обеспечить национальную безопасность», — сказал министр обороны Эфиопии.

Он также поблагодарил Сергея Шойгу за готовность подписать межведомственное соглашение о сотрудничество в сфере обороны.

«Это, действительно, является отражением политической воли, политической готовности наших стран», — сказал Сирай Фегет.