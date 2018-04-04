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Министры обороны России и ЮАР обсудили перспективы развития взаимодействия между странами в военной сфере
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Министры обороны России и ЮАР обсудили перспективы развития взаимодействия между странами в военной сфере 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе переговоров в Москве генерал армии Сергей Шойгу и Носививе Маписа-Нкакула отметили немалые резервы для укрепления взаимоотношений между двумя странами по линии военных ведомств.
Россия готова наращивать сотрудничество с Южно-Африканской Республикой, заявил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи с министром обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакулой.
«Нас связывают добрые отношения. Мы сумели многое обсудить и многое решить для укрепления обороноспособности наших стран. Это говорит о том, что мы продолжаем двигаться намеченным курсом и наши с вами взаимоотношения будут только развиваться», –— подчеркнул Сергей Шойгу.
Министр обороны России особо отметил, что коллега из ЮАР проделала большой путь, чтобы приехать в Москву.
«Уважаемая госпожа министр! Рад нашей очередной встрече. Представляю, какой долгий путь вам пришлось проделать, но с учётом наших добрых отношений вы всё-таки прилетели для того, чтобы принять участие в Московской конференции по международной безопасности. Добро пожаловать в Москву!» –— сказал Сергей Шойгу.
В свою очередь Носививе Маписа-Нкакула пригласила Сергея Шойгу на авиакосмический салон, который пройдёт в республике в сентябре.
«Я хочу пригласить вас в Южную Африку. У нас будет проходить авиакосмический салон. Я бы очень хотела, чтобы вы участвовали там лично», — сказала министр обороны ЮАР, обращаясь к Сергею Шойгу.
Она отметила, что на этой выставке «будут представлены ключевые российские заводы и корпорации». «Это будет возможность для многих посмотреть и оценить достижения военно-промышленного комплекса Южной Африки», — добавила Носививе Маписа-Нкакула.
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