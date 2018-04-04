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Порошенко обрадовал патриотов новым эвакуатором для подбитых танков
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Порошенко обрадовал патриотов новым эвакуатором для подбитых танков 

Украина.ру 54 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил в среду президент Украины Петр Порошенко.
«Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство боевых машин «Атлет»… Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность», — говорится в сообщении на странице Порошенко в Facebook.
Глава государства также отметил, что данная техника имеет значительный экспортный потенциал, что позволит загрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» государственного оборонного заказа.
По данным СМИ, БРЭМ «Атлет» была разработана Харьковским конструкторским бюро на базе основного боевого танка Т-84У «Оплот». На вооружение армии Украины она была принята в 2008 году.
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