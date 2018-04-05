В Москве прошли переговоры замглавы военного ведомства генерал-полковника Александра Фомина и министра национальной обороны Республики Мозамбик Атаназиу Салвадора Мтумуке

В ходе совместной работы стороны дали позитивную оценку достигнутому уровню сотрудничества и наметили шаги по его дальнейшему развитию.

Мозамбикский министр прибыл в Российскую Федерацию с рабочим визитом для участия в VII Московской конференции по международной безопасности.

В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-мозамбикского взаимодействия в военной и военно-технической сфере. Стороны дали позитивную оценку достигнутому уровню сотрудничества и наметили шаги по его дальнейшему развитию.

Переговоры прошли в дружественной обстановке и подтвердили взаимный настрой на укрепление связей по линии оборонных ведомств.