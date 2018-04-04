США проведут три инспекции Воткинского завода в рамках договора СНВ-3

До 2009 года на Воткинском заводе работало 20 американских инспекторов, обладающих дипломатическим иммунитетом. Они контролировали выполнение советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и осуществляли на предприятии непрерывное наблюдение по договору СНВ-1.

"Осуществлять доступ инспекционной группы США к объектам инспекции в строгом соответствии с планами и по маршрутам следования", — говорится в документе.

Согласно контракту, Роскосмос готов выделить Воткинскому заводу на обеспечение американских инспекций 198 тысяч рублей. Инспекции могут проходить в течение всего года. В целом на 2018-2020 годы предусмотрено три инспекции. «Дата и время прибытия американской инспекционной группы сообщаются национальным Центром по уменьшению ядерной опасности», — говорится в документе.