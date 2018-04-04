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США проведут три инспекции Воткинского завода в рамках договора СНВ-3
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США проведут три инспекции Воткинского завода в рамках договора СНВ-3 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Американские специалисты в рамках выполнения договора СНВ-3 до 2020 года проведут три инспекции на Воткинском заводе, который производит стратегические ракеты «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Об этом говорится в госконтракте, заключенном Роскосмосом с ракетным заводом.
До 2009 года на Воткинском заводе работало 20 американских инспекторов, обладающих дипломатическим иммунитетом. Они контролировали выполнение советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и осуществляли на предприятии непрерывное наблюдение по договору СНВ-1.
"Осуществлять доступ инспекционной группы США к объектам инспекции в строгом соответствии с планами и по маршрутам следования", — говорится в документе.
Согласно контракту, Роскосмос готов выделить Воткинскому заводу на обеспечение американских инспекций 198 тысяч рублей. Инспекции могут проходить в течение всего года. В целом на 2018-2020 годы предусмотрено три инспекции. «Дата и время прибытия американской инспекционной группы сообщаются национальным Центром по уменьшению ядерной опасности», — говорится в документе.
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