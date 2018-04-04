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Более 80 единиц техники ЦВО будет задействовано в военном параде в Екатеринбурге
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Более 80 единиц техники ЦВО будет задействовано в военном параде в Екатеринбурге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Впервые екатеринбуржцы увидят мотовездеходы АМ-1, которые стоят на вооружении подразделений спецназназа, пикап УАЗ, на котором смонтированы образцы вооружения, новую модификацию бронеавтомобилей «Тайфун-У», комплексы РЭБ «Красуха».
Более 80 единиц техники Центрального военного округа будет задействовано в военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге. Об этом сообщил заместитель начальника автобронетанковой службы ЦВО полковник Ханиф Беглов.
«Впервые жители Екатеринбурга увидят мотовездеходы АМ-1, которые стоят на вооружении подразделений специального назначения, УАЗ «Патриот» в кузове пикап, на котором смонтированы образцы вооружения, новую модификацию бронеавтомобилей «Тайфун-У», комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха» и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ», — сказал полковник Ханиф Беглов
Также в параде будут задействованы бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72, бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые огнеметные системы ТОС, техника ракетных войск и артиллерии, противотанковые пушки «Рапира», зенитные ракетные системы С-400 и С-300, а также ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».
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