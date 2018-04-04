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Россия нацелена на усиление взаимодействия с Лаосом в военной и военно-технической сфере
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Россия нацелена на усиление взаимодействия с Лаосом в военной и военно-технической сфере 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим лаосским коллегой, состоявшейся в рамках VII Московской конференции по международной безопасности.
Россия нацелена на усиление взаимодействия с Лаосом по широкому спектру направлений, включая военное и военно-техническое сотрудничество, заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Лаосской Народно-Демократической Республики генерал-полковником Тянсамоном Тяннялатом.
«Рассматриваем Лаос в качестве надёжного партнёра России. Взаимодействие между нашими странами носит стратегический характер. Его отличает высокий уровень взаимного доверия, уважение и учёт интересов друг друга. Нацелены на наращивание практического сотрудничества по широкому спектру направлений», — сказал Сергей Шойгу.
При этом он отметил «позитивную динамику развития двусторонних связей».
«Встреча в Сочи Президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Лаоса в мае 2016 года и его официальный визит в Россию в сентябре 2017 года являются знаковыми событиями в российско-лаосских отношениях», — отметил глава российского военного ведомства.
По словам генерала армии Сергея Шойгу, «нынешние переговоры позволяют последовательно развивать обмен мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в военной и военно-технической областях, начатый в апреле прошлого года в Москве и продолженный в январе 2018 года во Вьентьяне».
«Сегодня ведётся интенсивная работа по практической реализации достигнутых договорённостей в оборонной сфере», — сказал Министр обороны России.
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