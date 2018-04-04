Ещё
Источник: контракт на поставку Индии С-400 в ходе конференции в Москве подписан не будет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: контракт на поставку Индии С-400 в ходе конференции в Москве подписан не будет 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Контракт на поставку Нью-Дели зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в ходе нынешнего визита индийского министра обороны Нирмалы Ситараман в Москву подписан не будет. Об этом ТАСС сообщил в среду военно-дипломатический источник на полях VII Московской конференции по международной безопасности.
"Все технические параметры контракта полностью согласованы, однако пока стороны не договорились о стоимости сделки", — сказал собеседник агентства.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Индия и Россия близки к заключению контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400, а его подписание может состояться во время визита Ситараман в Москву.
В то же время источник ТАСС с оптимизмом оценил перспективы заключения сделки по С-400. «Стороны продолжают переговоры по этому единственному несогласованному вопросу, нет никаких сомнений, что документ будет подписан в ближайшее время», — отметил он.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
Подписанные контракты
Россия к настоящему времени подписала контракты на поставку С-400 Китаю и Турции, первый полковой комплект системы без вспомогательного оборудования уже доставлен морским транспортом китайской стороне, а поставка полка С-400 в Турцию, согласно дополнительной договоренности сторон, будет осуществлена на несколько месяцев раньше в октябре 2019 года.
Индия может стать третьей страной, которая получит российские системы С-400.
ТАСС: последние новости
Пожарные провели учения в аэропорту Саранска, который примет болельщиков на ЧМ-2018 Специалисты радиоэлектронной борьбы ЦВО отразили атаку БПЛА на учениях под Челябинском Новый самолет для региональных перевозок испытали в Якутии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию81
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»297
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна78
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии85
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение