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Китай введет в эксплуатацию первый ледокол собственной постройки в 2019 году
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Китай введет в эксплуатацию первый ледокол собственной постройки в 2019 году 

РЖД-Партнер 54 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Закладка судна началась в 2016 году. По данным издания, ледокол, получивший название «Сюэлун-2», сооружается в рамках совместного проекта Государственной судостроительной корпорации Китая и базирующейся в Финляндии компании Aker Arctic Technology. Новый ледокол будет обладать повышенной маневренностью и отвечать самым высокими стандартами безопасности.
Новое исследовательское судно с водоизмещением 13,990 тыс. тонн будет иметь 122,5 метра в длину и 22,3 метра в ширину. Ледокол сможет брать на борт до 90 человек экипажа и преодолевать расстояния в 20 тыс. морских миль. Ледокол сможет пробивать лед как носом, так и кормой. Ранее сообщалось о том, что проектом судна предусмотрено также базирование на нем палубного вертолета.
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