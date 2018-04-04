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Юнармейцы и кадеты Чувашии приняли участие в праздновании столетия со дня образования военных комиссариатов
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Юнармейцы и кадеты Чувашии приняли участие в праздновании столетия со дня образования военных комиссариатов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На торжественном заседании работники военкоматов были отмечены благодарностями главы Чувашской Республики, медалями «100 лет военным комиссариатам», затем состоялся праздничный концерт.
Юнармейцы и кадеты Республики Чувашия приняли участие в праздновании столетия со дня образования военных комиссариатов.
Военный комиссар Чувашской Республики полковник Александр Мокрушин в приветственном слове заметил, что с первых дней своего становления военные комиссариаты исполняют почетную обязанность по подготовке защитников Отечества, повышению обороноспособности страны, призыву граждан для исполнения воинского долга и обеспечения мобилизационной готовности. Он зачитал поздравление Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, в котором отмечается, что военные комиссариаты занимают важное место в системе государственных органов управления и играют огромную роль в деятельности Вооруженных сил России.
Высокие профессиональные достижения и многолетний добросовестный труд работников военкоматов были отмечены благодарностями главы Чувашской Республики, медалями «100 лет военным комиссариатам» и другими наградами. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.
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