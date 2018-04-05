В ходе начавшейся контрольной проверки войск командующий ВДВ лично инспектирует десантно-штурмовую бригаду ВДВ в Бурятии

Контрольные мероприятия итоговой проверки осуществляются в соответствии с планом подготовки ВДВ и продляться до конца текущего месяца.

Сегодня комплексные комиссии Воздушно-десантных войск (ВДВ) приступили к проведению итоговой проверки за зимний период обучения 2018 года.

В других соединениях и частях ВДВ также в течение месяца комплексные комиссии будут оценивать уровень подготовки воинских частей и подразделений ВДВ дислоцированных в Западном, Центральном, Южном, и Восточном военных округах.

В соответствии с расписанием проверки оцениваться будут воинские части и подразделения по результатам контрольных занятий, боевой стрельбе, выполнению нормативов по тактической, технической и специальной подготовке.

Контрольные мероприятия итоговой проверки осуществляются в соответствии с планом подготовки ВДВ и продляться до конца текущего месяца.

Заключительной частью итоговой проверки за период обучения станет подведение итогов работы комплексных комиссий и оценка способности частей и соединений выполнять задачи по предназначению.

Подведение итогов пройдет под руководством командующего ВДВ в конце апреля 2018 года.