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В ходе начавшейся контрольной проверки войск командующий ВДВ лично инспектирует десантно-штурмовую бригаду ВДВ в Бурятии
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В ходе начавшейся контрольной проверки войск командующий ВДВ лично инспектирует десантно-штурмовую бригаду ВДВ в Бурятии 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Контрольные мероприятия итоговой проверки осуществляются в соответствии с планом подготовки ВДВ и продляться до конца текущего месяца.
Сегодня комплексные комиссии Воздушно-десантных войск (ВДВ) приступили к проведению итоговой проверки за зимний период обучения 2018 года.
Комиссия под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова начала проверку войск с отдельной десантно-штурмовой бригады дислоцированной в Республике Бурятия.
В других соединениях и частях ВДВ также в течение месяца комплексные комиссии будут оценивать уровень подготовки воинских частей и подразделений ВДВ дислоцированных в Западном, Центральном, Южном, и Восточном военных округах.
В соответствии с расписанием проверки оцениваться будут воинские части и подразделения по результатам контрольных занятий, боевой стрельбе, выполнению нормативов по тактической, технической и специальной подготовке.
Контрольные мероприятия итоговой проверки осуществляются в соответствии с планом подготовки ВДВ и продляться до конца текущего месяца.
Заключительной частью итоговой проверки за период обучения станет подведение итогов работы комплексных комиссий и оценка способности частей и соединений выполнять задачи по предназначению.
Подведение итогов пройдет под руководством командующего ВДВ в конце апреля 2018 года.
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