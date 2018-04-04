На базе ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» стартовала спартакиада вузов Минобороны России

В соревнованиях принимают участие 650 спортсменов, из них более 250 — кандидаты и мастера спорта, из 32 военных учебных заведений страны.

В Воронеже на базе Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС) «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» состоялась церемония открытия спартакиады вузов Минобороны России

В ней принимают участие 650 спортсменов (из них более 250 — кандидаты и мастера спорта) из 32 военных учебных заведений страны.

С напутственным словом к участникам соревнований обратился начальник Управления физической культуры и спорта Вооружённых Сил РФ, заслуженный работник физической культуры России полковник Олег Боцман

Право зажечь символический огонь спартакиады было предоставлено курсанту ВУНЦ ВВС Алексею Тимошилову, мастеру спорта России по военному пятиборью, двукратному чемпиону Вооруженных Сил Российской Федерации среди высших учебных заведений.

Участников мероприятия приветствовали творческие коллективы ВУНЦ ВВС и Воронежа. В знак гостеприимства, и чтобы теплый прием остался в памяти спортсменов навсегда, каждой команде был вручен хлебный каравай.

Военнослужащие будут состязаться в офицерском троеборье, военном пятиборье, армейском рукопашном бое, стрельбе из штатного и табельного оружия.