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МЧС обучит сотрудников ТЦ правилам поведения при пожаре
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МЧС обучит сотрудников ТЦ правилам поведения при пожаре 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Российское МЧС организует учения для сотрудников торговых центров и мест скопления людей, в ходе которых будут отработаны действия при пожаре. Об этом сообщает газета «Известия».
Сотрудники ведомства в ходе тактико-строевых занятий объяснят сотрудникам ТЦ и развлекательных учреждений, как пользоваться огнетушителями, противопожарным полотном, а также что делать в условиях задымления.
По словам руководителя проектов систем безопасности Сергея Победоносцева, учения в торговых центрах необходимо проводить два раза в год. При этом во время занятий в зданиях не должно быть посетителей, так как отработка действий на случай пожара займет не менее шести часов.
По данным издания, обучением персонала займется департамент готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС, а также департамент надзорной деятельности и профилактической работы.
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