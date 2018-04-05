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НАТО захотело увеличить число подлодок и военных кораблей в Арктике
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НАТО захотело увеличить число подлодок и военных кораблей в Арктике 

Деловая газета «Взгляд» 10 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Члены НАТО должны нарастить военно-морскую группировку в Арктике и Северной Атлантике в связи с возрастающим присутствием России в регионе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он отметил, что в данном регионе сохраняется «пониженная напряженность в отношениях» с Россией. По словам генсека, в Арктике и Северной Атлантике нужно стремиться к «избежанию гонки вооружений».
«В то же время НАТО нужно реагировать на это и просить наших союзников, когда мы видим наращивание Россией своего присутствия в Северной Атлантике и на Крайнем Севере», — приводит его слова ТАСС.
В частности, по его мнению, НАТО должно призвать союзников «увеличивать число своих подводных лодок и военных кораблей», чтобы «поддерживать низкий уровень напряженности».
НАТО собирается создать новое Атлантическое командование, которое будет отвечать в том числе за Северную Атлантику и Арктику. Решение о создании командования могут принять на саммите НАТО в июле.
Напомним, Столтенберг заявил, что североатлантический блок должен присутствовать в Арктике пропорционально России «для обороны», не уточнив при этом, кого за Полярным кругом альянс собирается защищать.
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