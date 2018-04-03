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Путин допустил передачу Турции технологии С-400
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Путин допустил передачу Турции технологии С-400 

Деловая газета «Взгляд» 20 часов назад
Президент России Владимир Путин заявил, что совместное производство и передача Турции технологий зенитно-ракетных комплексов С-400 являются вопросами коммерции, а не политики.
Заявление российского лидера приводит РИА «Новости».
Перед этим Путин сообщил, что договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ускорить передачу турецкой стороне С-400.
Ожидается, что первая поставка ЗРК из России осуществится в 2019 году. Контракт планируется завершить до 2020 года.
Эрдоган заявлял, что Турция не будет отказываться от закупки у России С-400 даже под угрозой возможных санкций со стороны США.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины покупки Турцией российские комплексы ПВО.
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