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Специалисты радиоэлектронной борьбы ЦВО отразили атаку БПЛА на учениях под Челябинском
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Специалисты радиоэлектронной борьбы ЦВО отразили атаку БПЛА на учениях под Челябинском 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку «роя» ударных беспилотников (БПЛА) условного противника в ходе учений на полигоне под Челябинском. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.
"Противник" попытался уничтожить колонну автомобильной техники на марше, используя ударные беспилотники, способные объединяться в стаю. Маневренные группы РЭБ 90-й танковой дивизии с помощью современного комплекса «Борисоглебск-2» нанесли радиоэлектронный удар по пункту управления беспилотниками, подавили связь и осуществили их принудительную посадку на безопасном удалении от техники", — сообщили в пресс-службе.
Специалисты подразделений РЭБ также отработали защиту своей системы управления и создание ложных источников излучения, используя автоматизированные станции помех нового комплекса. В пресс-службе добавили, что в учениях приняли участие свыше 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.
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