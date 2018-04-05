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Тральщик ТОФ на Камчатке провел стрельбы по морским и воздушным целям
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Тральщик ТОФ на Камчатке провел стрельбы по морским и воздушным целям 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 5 апреля. Морской тральщик МТ-265 Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке в четверг провел стрельбы по воздушным и морским целям и отработал проводку кораблей за тралом. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня в акватории Авачинского залива морской тральщик МТ-265 выполнил серию учебно-боевых упражнений, предусмотренных при отработке морских элементов курсовой задачи К-2. В полигоне боевой подготовки тральщик в ходе учения осуществил проводку кораблей за тралом, а позднее обнаружил и, применив скорострельную артустановку, уничтожил макет морской плавающей мины", — сообщил Воскресенский.
Кроме того, с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» нештатный корабельный расчет поразил имитированную воздушную цель. Ранее МТ-265 провел стрельбу по воздушной мишени корабельной артиллерией.
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