Морской авиации ТОФ исполнилось 86 лет

Сегодня морская авиация Тихоокеанского флота состоит из истребительной, противолодочной, транспортной и специальной авиации и базируется на аэродромах в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях.

4 апреля 1932 г. при штабе морских сил Дальнего Востока был создан отдел морской авиации. Боевое крещение авиация ТОФ получила в августе 1938 года во время ожесточенных боев у озера Хасан. Авиаторы-тихоокеанцы с честью выполнили приказ и по разгрому милитаристской Японии . До конца войны ВВС ТОФ потопили свыше 30 транспортов, два эсминца и четыре танкера.

За мужество, отвагу и боевые заслуги восемь частей были преобразованы в гвардейские, две дивизии и три полка удостоены почетных наименований. Пятнадцати авиаторам было присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенный период авиация Тихоокеанского флота стала реактивной, всепогодной, ракетоносной.

Сегодня морская авиация Тихоокеанского флота состоит из истребительной, противолодочной, транспортной и специальной авиации и базируется на аэродромах в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях. Части морской авиации флота выполняют задачи по поисково-спасательному обеспечению деятельности сил флота, десантированию подразделений морской пехоты и специальных групп, ведению воздушной разведки в интересах сил флота, обеспечению испытаний новейших образцов вооружения и военной техники и осуществляют воздушную перевозку личного состава.

По итогам 2017 года летчики морской авиации Тихоокеанского флота провели почти 300 летных смен и существенно превысили плановые показатели. Общий суммарный налёт тихоокеанцев составил более 7000 часов.

В течение года авиаторы авиабаз ТОФ провели 10 летных тактических и 12 тактико-специальных учений, в том числе несколько летных тактических учений беспилотных летательных аппаратов. Все проведенные мероприятия оценены положительно.

Летчиками в полигонах боевой подготовки выполнено более 2500 применений оружия и технических средств обнаружения подводных лодок.

2018 году летчики соединения морской авиации ТОФ, дислоцированного на Камчатке, впервые отработали задачи по перехвату самолётов условного противника в арктической зоне. В этом же регионе противолодочные самолёты ТОФ провели тренировку по поиску субмарин. Также пилоты высотных самолётов-перехватчиков МиГ-31 впервые осуществили ночную дозаправку в воздухе.