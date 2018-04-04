Шойгу: террористические угрозы из Сирии могут перенестись на остальной мир

"Уверены, что сама по себе ситуация в Сирии проецируется на все регионы планеты. Потому что то, что сегодня происходит там, может быть перенесено как зараза, как эпидемия на другие уголки", — сказал Шойгу в среду во время встречи с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Нго Суан Литем.

Он также отметил в ходе переговоров, что сотрудничество Москвы и Ханоя в военной и военно-технической сферах «развивается достаточно успешно».

"Мы благодарны за приём наших кораблей в Камрани. У нас с вами подписан очень важный документ об упрощённом заходе в порты наших стран. Надеемся, что он послужит дальнейшему развитию отношений по линии наших флотов и продвижению нашего сотрудничества в военной и военно-технической сфере", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что рад второй в этом году встрече с вьетнамским коллегой. Шойгу добавил, что признателен за то, что министр принял приглашение на Московскую конференцию по международной безопасности, «повестка которой в этом году в первую очередь касается борьбы с международным терроризмом и ситуации в Сирии».

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