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На Балтийском флоте завершается полевой лагерный сбор ракетных войск и артиллерии армейского корпуса
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На Балтийском флоте завершается полевой лагерный сбор ракетных войск и артиллерии армейского корпуса 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе полевого выхода артиллеристы и ракетчики выполнили свыше 200 огневых задач с применением РСЗО «Град», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», САУ «Акация», «Гвоздика», «Пион», «Нона», минометов «Поднос».
На Балтийском флоте завершился плановый лагерный сбор подразделений ракетных войск и артиллерии армейского корпуса. К мероприятию боевой подготовки на нескольких полигонах в Калининградской области было привлечено около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники артиллерийских и ракетных частей корпуса, а также соединения морской пехоты флота.
В ходе полевого выхода артиллеристы и ракетчики выполнили свыше 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гвоздика», «Пион», «Нона», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения. Помимо боевых стрельб, экипажи и боевые расчёты отработали действия на марше, выполнили нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке.
Целью учений стало поэтапное слаживание артиллерийских и ракетных подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при обороне и наступлении. Артиллеристы отработали комплексы дневных и ночных стрельб по мишеням, выполнили зачетные упражнения контрольных стрельб в составе подразделений.
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