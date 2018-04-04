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Министр обороны Сербии объяснил причины закупки вооружений у России
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Министр обороны Сербии объяснил причины закупки вооружений у России 

RT на русском 1 час назад
Министр обороны Сербии Александр Вулин в интервью RT отметил, что Белград и Москва имеют общий подход ко многим международным вопросам.
«Армии всех стран нашего региона созданы в 90-е годы в соответствии с советской военной доктриной. Поэтому, исходя из технических соображений, с нашей стороны логично закупать вооружение у Российской Федерации. Кроме того, у нас прекрасные связи с Россией, с российским народом и руководством страны», — подчеркнул министр обороны Сербии.
По его словам, Россия и Сербия солидарны по многим международным вопросам.
«У нас общее будущее. Мы придерживаемся общих подходов ко многим международным вопросам. Мы глубоко благодарны Российской Федерации за её позицию по Косово и Метохии, а также за неизменную и основательную поддержку во всём, что имеет значение для Сербии и её народа», — сказал Александр Вулин.
Ранее стало известно, что Сербия обсуждает с Россией и Белоруссией поставку истребителей МиГ-29.
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