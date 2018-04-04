Министр обороны Сербии объяснил причины закупки вооружений у России

«Армии всех стран нашего региона созданы в 90-е годы в соответствии с советской военной доктриной. Поэтому, исходя из технических соображений, с нашей стороны логично закупать вооружение у Российской Федерации . Кроме того, у нас прекрасные связи с Россией, с российским народом и руководством страны», — подчеркнул министр обороны Сербии.

По его словам, Россия и Сербия солидарны по многим международным вопросам.

«У нас общее будущее. Мы придерживаемся общих подходов ко многим международным вопросам. Мы глубоко благодарны Российской Федерации за её позицию по Косово и Метохии, а также за неизменную и основательную поддержку во всём, что имеет значение для Сербии и её народа», — сказал Александр Вулин.