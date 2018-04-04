Подразделения РЭБ ЦВО дезориентировали условную группировку войск в ходе учения под Оренбургом 

По замыслу мероприятия, частям группировки, которые заранее рассредоточились на больших удалениях по фронту, предстояло организовать слаженное наступление, применяя средства управления, разведки и связи.
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения на Тоцком полигоне в Оренбургской области дезориентировали условную группировку войск.
По замыслу мероприятия, частям группировки, которые заранее рассредоточились на больших удалениях по фронту, предстояло организовать слаженное наступление, применяя средства управления, разведки и связи, а также беспилотную авиацию.
В результате действий подразделений РЭБ ЦВО условная группировка войск не смогла наладить внутренне взаимодействие из-за отсутствия связи и появления множества дезинформирующих сообщений.
К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц техники.