Подразделения РЭБ ЦВО дезориентировали условную группировку войск в ходе учения под Оренбургом

По замыслу мероприятия, частям группировки, которые заранее рассредоточились на больших удалениях по фронту, предстояло организовать слаженное наступление, применяя средства управления, разведки и связи.

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения на Тоцком полигоне в Оренбургской области дезориентировали условную группировку войск.

По замыслу мероприятия, частям группировки, которые заранее рассредоточились на больших удалениях по фронту, предстояло организовать слаженное наступление, применяя средства управления, разведки и связи, а также беспилотную авиацию.

В результате действий подразделений РЭБ ЦВО условная группировка войск не смогла наладить внутренне взаимодействие из-за отсутствия связи и появления множества дезинформирующих сообщений.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц техники.